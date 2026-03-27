Слить иль не слить – вот в чем вопрос? 6 Владимир Пастухов

27.03.2026, 15:13

Главный выбор Трампа.

Ситуация, возникшая в связи с началом американо-израильской агрессии против Ирана (долго думал, прежде чем выбрать именно это слово, понимая последствия, – но даже если агрессия оправдана, она не перестает быть агрессией), выглядит предельно просто, и в этом вся ее подлость: слить иль не слить – вот в чем вопрос?

Быстрое прекращение войны любым способом кажется всем (кроме израильтян и Трампа) таким желанным и очевидным решением, что сложился абсолютный консенсус, согласно которому именно так Трамп и поступит, то есть выйдет из войны до конца апреля хоть тушкой, хоть чучелом, а победой объявит все, что угодно. Никто даже не допускает мысли, что война будет длиться дольше середины мая, поскольку ее экономические последствия в этом случае представляются катастрофическими в планетарном масштабе. Типа – этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Естественно, все также считают, что и для самого Трампа не может быть ничего лучше, чем немедленное прекращение войны на любых условиях. Война не пользуется особой популярностью в самой Америке («не торкает»). Пока ее не замечают так же, как поначалу в России не замечали СВО, и так же, как в России, не спешат превращать в Американскую отечественную войну. Если к тому же начнут происходить разного рода «неприятности» в виде роста цен на топливо, а тем более обвала биржевых котировок, то шансы потерять осенью палату представителей и сенат станут катастрофически высокими. Поэтому политтехнологи единодушны во мнении, что Трампу надо выскочить из войны до начала электоральной гонки.

Все верно, все сходится в одной точке, но я ставлю себя на место Трампа и понимаю, что лично я бы не ушел. Я не знаю и даже не пытаюсь делать вид, что догадываюсь, что по этому поводу думает Трамп. Но я могу представить, как, находясь в аналогичной позиции, рассуждал бы я. Начал бы я с того, что предусмотрел два сценария.

В первом сценарии иранцы соглашаются прекратить войну, если из нее выходит Америка, и бросают Трампу кость в виде отказа, пусть и символического, от полноценной ядерной энергетики, позволяющей быстро продвинуться в создании атомной бомбы. Такую кость я, безусловно, в сложившейся ситуации принял бы – на безрыбье и рак рыба.

Во втором сценарии Иран «бычится» и ничего Трампу не обещает – ни прекращения огня, ни атомной косточки. По мнению «советчиков», которые больше думают о собственном благополучии, чем о политическом благополучии Трампа, в этой ситуации надо выходить, бросая «обозы» (Израиль и арабских союзников) на произвол судьбы. Но как по мне – это отложенная казнь. Да, рынки, возможно, не рухнут, и в первые пару недель можно будет морочить головы обывателей Кубой, Гренландией или Украиной. Но дальше осмысление того, что Америка потерпела поражение в войне с Ираном, равное по своей унизительности только поражению во вьетнамской войне, вернется страшным электоральным бумерангом.

Друзья в Заливе и Израиле станут твоими злейшими врагами, потому что ты разворошил осиное гнездо и удрал с пасеки, твои враги дома получат, наконец, возможность бить тебя на твоем же поле уже со своей стороны, призывая сделать Америку «Great again». Тебя затопчут – не сразу, но неотвратимо.

Не знаю, как Трамп, но лично я уйти без капитуляции Ирана, хотя бы частичной, не рискнул бы. Ситуация в Заливе «копипастит» ситуацию в Европе, где Путин увяз в Украине. И там, и там идет игра с нулевой суммой. Либо капитулируют аятоллы, либо Трамп. Любой компромисс возможен, но кубок победителя останется только у одного. Поэтому Трампу нужен свой Донбасс – символический отказ Ирана от ядерного оружия. Без этого он политический труп. На его месте, если Иран не сморгнет, я бы рисковал и ввязывался в наземную операцию.

Владимир Пастухов, Telegram

