Минске выстроились очереди за березовым соком
27.03.2026, 15:17
Покупатели приходят с десятками пятилитровых бутылей.
И все эти дни у грузовиков выстраиваются огромные очереди. Люди наполняют до десятка и больше 5‑литровых бутылей, пишет Blizko.by.
Одна из точек официальной продажи сока находится по адресу проспект Дзержинского, 103, у заднего фасада ТЦ «Титан».
Вот такое фото редакция Blizko.by сделала в среду 25 марта. Здесь можно рассмотреть более трех десятков человек, которые выстроились в очередь к грузовику Столбцовского лесхоза.
Вот снимки за четверг 26 марта, кадры сделаны незадолго до полудня. Грузовик еще не приехал, но в очереди дежурят уже около 70 человек.
А вот сегодняшние кадры, 27 марта. Грузовик приехал и обильно (в два шланга) раздает березовый сок всем желающим. В очереди мы насчитали около трех десятков человек. Один покупатель на автомобиле наполнил сразу полтора десятка 5– и 6‑литровых бутылей. Но большинство обходится меньшими объемами: от одной-двух двухлитровок до двух-трех пятилитровок.
Сок стоит 55 копеек за литр. Спешите наполнить свои бутылки.