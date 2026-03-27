31 марта 2026, вторник, 15:49
Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива

  • 27.03.2026, 15:22
И пригрозил «жестким ответом».

Корпус стражей Исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью, передает TRT.

«Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива для морского движения и предупредил, что корабли, которые попытаются нарушить запрет, столкнутся с жесткой реакцией», — отмечает издание.

Там заявили, что проход всех судов, следующих в порты, связанные с «израильско-американским альянсом», или выходящих из них, запрещен независимо от маршрута.

В КСИР рассказали, что утром три контейнерных судна из разных стран пытались пройти пролив через разрешенные коридоры. Однако были вынуждены изменить курс и вернуться.

Там также опровергли утверждение администрации США о том, что Ормузский пролив открыт.

Подводя итог, в КСИР заявили, что все, кто попытается воспользоваться проливом вопреки запрету, получат «жесткий ответ».

