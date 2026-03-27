В Беларуси изменили правила денежных переводов
- 27.03.2026, 15:29
Банки вводят комиссии и ограничения для клиентов.
Некоторые банки ввели изменения в связи с переводом денег. К примеру, «Банк БелВЭБ» с 17 марта этого года убрал минимальную комиссию в размере 20 рублей за зачисление переводов в белорусских рублях (при сумме свыше 5000 рублей для резидентов Беларуси). Теперь действует единый тариф — 0,5% от суммы, но не более 200 рублей, пишет Myfin.
«Альфа-Банк» c 17 марта для пакетов Crypto и Crypto Imex, а также переводов «карта на карту» ввел ограничения. Карты Crypto и «Белкарт Премиум», которые получили нерезиденты Беларуси, больше нельзя пополнять через беларусские устройства и сервисы. Исключения остаются только для мгновенных платежей и ЕРИП, P2P‑переводов с карт банков РФ и переводов в сервисах «Альфа‑Банка» на «Белкарт Премиум».
«Белгазпромбанк» с 20 марта ввел новые комиссии для физлиц: минимальный сбор за P2P-переводы и переводы через систему мгновенных платежей составляет теперь 1,5 рубля, а за снятие средств в чужих банкоматах — два рубля.