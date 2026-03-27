В Беларуси изменили правила денежных переводов 27.03.2026, 15:29

3,456

Банки вводят комиссии и ограничения для клиентов.

Некоторые банки ввели изменения в связи с переводом денег. К примеру, «Банк БелВЭБ» с 17 марта этого года убрал минимальную комиссию в размере 20 рублей за зачисление переводов в белорусских рублях (при сумме свыше 5000 рублей для резидентов Беларуси). Теперь действует единый тариф — 0,5% от суммы, но не более 200 рублей, пишет Myfin.

«Альфа-Банк» c 17 марта для пакетов Crypto и Crypto Imex, а также переводов «карта на карту» ввел ограничения. Карты Crypto и «Белкарт Премиум», которые получили нерезиденты Беларуси, больше нельзя пополнять через беларусские устройства и сервисы. Исключения остаются только для мгновенных платежей и ЕРИП, P2P‑переводов с карт банков РФ и переводов в сервисах «Альфа‑Банка» на «Белкарт Премиум».

«Белгазпромбанк» с 20 марта ввел новые комиссии для физлиц: минимальный сбор за P2P-переводы и переводы через систему мгновенных платежей составляет теперь 1,5 рубля, а за снятие средств в чужих банкоматах — два рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com