Путин требует от российских олигархов вернуть «долги из 90-х» 4 27.03.2026, 15:35

Некоторые согласились.

Кремль хочет улучшить финансовую ситуацию в России за счет добровольных взносов олигархов, и некоторые из них уже согласились, считая это «долгом за 90-е», когда они запускали бизнес, пишет Financial Times.

Российский диктатор Владимир Путин попросил олигархов сделать добровольные взносы в бюджет для стабилизации финансов на фоне войны против Украины. Источники издания сообщили, что он обратился к большой группе бизнесменов с просьбой поддержать бюджет.

Российский диктатор дал понять, что намерен продолжать войну до захвата остальных территорий Донбасса, которые пока не контролируются Россией.

Двое бизнесменов из числа присутствующих на встрече уже заявили о готовности сделать взносы. В частности, Сулейман Керимов якобы согласился внести около 100 млрд рублей, инициативу поддержал также бизнесмен Олег Дерипаска.

В самом Кремле признали факт встречи и обсуждения взносов, но уверяют, что Путин ничего не просил - мол, это была инициатива самого крупного бизнеса.

На вопрос журналиста Reuters представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что один из участников встречи «действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной большой, очень большой суммы денег, и это было его семейное решение».

«Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой», - заявил спикер Кремля. Он также подчеркнул, что речь шла не о финансировании войны.

«Аргументировал это один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали свой бизнес именно в 90-х годах, и в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством. И поэтому сейчас многие просто считают своим долгом делать такие взносы», - заверил Песков.

По версии издания The Bell, идея «потрясти бизнес в трудное для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину - якобы он изложил ее в письме Путину.

По данным источников издания, миллиардер Сулейман Керимов пообещал внести 100 млрд рублей, идею поддержал «еще как минимум один крупный бизнесмен, присутствовавший на встрече».

