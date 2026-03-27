Вторжение начнется в эти выходные 3 Иван Яковина

27.03.2026, 15:49

Сценарий уже просчитан.

Думаю, что если что-то не сорвется, то в эти выходные (вечером пятницы по Вашингтону, в Тегеране будет глубокая ночь) начнется наземное вторжение американцев в Иран.

Если у них получится захватить то, что они хотят, и открыть движение танкеров по Ормузскому проливу — очень хорошо, цена нефти камнем полетит вниз — с соответствующими последствиями для российского бюджета.

Весьма вероятный провал операции — еще лучше: это уничтожит остатки рейтинга Трампа, приведет к победе на выборах в Конгресс убежденных сторонников Украины, и может даже обернуться импичментом старого клоуна.

Вот Трамп неожиданно объявил, что иранцы предложили ему, президенту США, стать новым Рахбаром — верховным лидером Ирана: якобы, больше никто на эту должность не хочет. Но, по словам самого Трампа, он скромно отказался. Американские обозреватели после этих откровений уже довольно серьезно начали обсуждать, а не курит ли их президент крэк.

Кроме того, Украина сейчас близка к тому, чтобы очень хорошо заработать на поставках оружия арабским шейхам и эмирам, которые четко поняли, что США их от иранских дронов не спасут, и им нужны поставщики оборонительных систем нового поколения.

Кстати, Financial Times написала, что РФ начала поставлять Ирану некие дроны. Все почему-то решили, что речь о чем-то шахедоподобном, но я уверен, что это ФПВ для тактических ударов по пехоте и бронетехнике.

Мы уже видели, как в Ираке такие дроны совершенно спокойно летают над американскими военными базами и даже какие-то цели там поражают.

Иван Яковина, Facebook

