Власти закручивают гайки белорусским перевозчикам 27.03.2026, 16:27

4,870

Проверки, аресты и налоговые доначисления растут.

Контроль пассажирских перевозок уже стал жестким, и это только разминка. Более 7 тысяч проверенных субъектов, десятки миллионов доначисленных налогов, аресты автомобилей и тысячи привлеченных к ответственности, сообщает сайт министерства по налогам и сборам. Система не просто работает она постепенно превращается в каток, который будет раскатывать рынок перевозок все ровнее и жестче, пишет «Белорусы и рынок».

Ни для кого не секрет, что рынок перевозок давно перестал быть «серой зоной с элементами творчества». Государство зашло туда всерьез, системно и, что особенно важно, в связке сразу нескольких структур. Налоговые органы, транспортная инспекция, ГАИ – классический треугольник, который редко работает вхолостую.

Формально все выглядит почти заботливо: защита прав потребителей, соблюдение законодательства, профилактика. На практике это напоминает ситуацию, когда вам сначала вежливо объясняют правила, потом присылают памятку, потом еще одну… а потом приходят с проверкой и калькулятором.

И памяток, к слову, не пожалели. Более 14 тысяч информационных писем только за прошлый год. Это уже не информирование – это настойчивое напоминание: «мы вас видим».

Дальше начинается самое интересное – цифры.

В 2025 году под камеральный контроль попали более 7 тысяч субъектов. Итог — свыше 4 тысяч уведомлений и около 36 миллионов рублей доначисленных налогов. Это не просто статистика. Это сигнал рынку: если вы где-то «недосчитались» налогов, государство досчитает за вас. И добавит сверху.

Оперативные мероприятия выглядят еще более наглядно. Проверено 3,7 тысячи автомобилей, проведено более 1,1 тысячи операций. Итог – 45 арестованных машин. Не штраф, не предупреждение, а именно арест. Из них 20 за нарушение президентского указа №32. То есть речь уже не о мелких огрехах, а о системных нарушениях.

Отдельная история – это налоговые проверки. 118 субъектов получили требования на сумму более 288 миллионов рублей. Тут даже сарказм заканчивается, потому что цифры говорят сами за себя. Это не борьба с отдельными нарушителями, это перераспределение целого сегмента рынка.

И, конечно, классика жанра: отсутствие кассового оборудования, нарушения при приеме наличных. То есть рынок до сих пор живет по принципу «как-нибудь проскочим». Не проскочит.

Более 3,7 тысячи человек уже привлечены к административной ответственности. И это только те, кого поймали. Остальным, видимо, просто пока не дошла очередь. Теперь главный момент, который многие предпочитают игнорировать.

Контроль не заканчивается. Он набирает обороты

Все эти цифры, это не итог, это этап. Государство уже выстроило механизм: сбор информации, профилактика, камеральный контроль, затем оперативные мероприятия и санкции. И этот механизм будет работать дальше, но с одной разницей, с каждым циклом он становится точнее и жестче.

Рынок пассажирских перевозок сейчас проходит классическую трансформацию: от «живем как получится» к «живём по правилам или не живём вообще». И если раньше можно было надеяться на хаос и несогласованность проверок, то теперь это выглядит как хорошо отлаженная система. С памятью. И с длинным списком тех, до кого ещё не дошли руки.

Вывод неприятный, но честный: эпоха случайного заработка в перевозках заканчивается. Начинается эпоха учета, контроля и ответственности. И да, дальше будет только хуже. Для тех, кто всё ещё играет по старым правилам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com