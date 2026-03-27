Зеленский: Горжусь нашими людьми и силой Украины
- 27.03.2026, 16:20
Украинские военные эксперты уже разработали первые решения для ПВО Саудовской Аравии.
Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии, и обсудил с ними результаты работы и дальнейшее усиление защиты неба.
«Встретился с нашими военными экспертами, которые уже более недели в Саудовской Аравии, - сказал он. - Ребята доложили о первых результатах работы команды и выводах как на операционном, так и на более широком уровне.
Основная задача наших экспертов по защите неба в этом регионе – выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских «Шахедов» и ракет. Благодарен ребятам за очень оперативную и основательную работу. Есть конкретные вещи, которые мы можем сделать вместе с нашими партнерами».
Детали: Зеленский заявил, что украинские эксперты за короткое время успели поделиться своим опытом и показать, как в Украине защищают людей и инфраструктуру.
Президент подчеркнул, что украинская экспертиза в сфере противовоздушной обороны является уникальной. Она сформирована в реальных боевых условиях и уже доказала свою эффективность.
Президент добавил, что Украина готова помогать с защитой тем государствам, которые поддерживают ее в войне за независимость.
Во время встречи обсудили ключевые моменты того, как усилить защиту неба в Саудовской Аравии, прежде всего – подходы к сбитию дронов.
«Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Горжусь нашими людьми и силой Украины», – добавил Зеленский.