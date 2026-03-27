закрыть
31 марта 2026, вторник, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

2
  • 27.03.2026, 16:20
  • 1,894
Зеленский: Горжусь нашими людьми и силой Украины
Владимир Зеленский

Украинские военные эксперты уже разработали первые решения для ПВО Саудовской Аравии.

Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии, и обсудил с ними результаты работы и дальнейшее усиление защиты неба.

«Встретился с нашими военными экспертами, которые уже более недели в Саудовской Аравии, - сказал он. - Ребята доложили о первых результатах работы команды и выводах как на операционном, так и на более широком уровне.

Основная задача наших экспертов по защите неба в этом регионе – выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских «Шахедов» и ракет. Благодарен ребятам за очень оперативную и основательную работу. Есть конкретные вещи, которые мы можем сделать вместе с нашими партнерами».

Детали: Зеленский заявил, что украинские эксперты за короткое время успели поделиться своим опытом и показать, как в Украине защищают людей и инфраструктуру.

Президент подчеркнул, что украинская экспертиза в сфере противовоздушной обороны является уникальной. Она сформирована в реальных боевых условиях и уже доказала свою эффективность.

Президент добавил, что Украина готова помогать с защитой тем государствам, которые поддерживают ее в войне за независимость.

Во время встречи обсудили ключевые моменты того, как усилить защиту неба в Саудовской Аравии, прежде всего – подходы к сбитию дронов.

«Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Горжусь нашими людьми и силой Украины», – добавил Зеленский.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

