Украинские зенитчики «приземлили» девять российских дронов «Молния» 27.03.2026, 16:37

Филигранная работа.

Специалисты зенитно-ракетного дивизиона 67-й отдельной механизированной бригады (ДУК) продемонстрировали блестящие результаты в борьбе с российскими ударными беспилотниками. За последнее время украинским защитникам удалось уничтожить в воздухе девять вражеских дронов типа «Молния».

«Филигранная работа специалистов зенитно-ракетного дивизиона 67 ОМБр. Каждая Молния в украинском небе быстро меняет статус на уничтожен», - говорится в комментарии к видеозаписи с фрагментами боевой работы украинских воинов.

