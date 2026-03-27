Украинские зенитчики «приземлили» девять российских дронов «Молния»
- 27.03.2026, 16:37
Филигранная работа.
Специалисты зенитно-ракетного дивизиона 67-й отдельной механизированной бригады (ДУК) продемонстрировали блестящие результаты в борьбе с российскими ударными беспилотниками. За последнее время украинским защитникам удалось уничтожить в воздухе девять вражеских дронов типа «Молния».
«Филигранная работа специалистов зенитно-ракетного дивизиона 67 ОМБр. Каждая Молния в украинском небе быстро меняет статус на уничтожен», - говорится в комментарии к видеозаписи с фрагментами боевой работы украинских воинов.