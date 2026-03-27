Путин теряет вассалов

27.03.2026, 16:55

Как Беларусь и Венгрия могут выйти из сферы влияния России.

Москва открыла второй фронт. В Будапеште и Минске.

Орбан готовится к тому, что он не признает поражение, а Москва думает, как не пустить Лукашенко в Вашингтон. Следующий месяц покажет, сохранит ли Россия свое влияние в Центрально-Восточной Европе в следующие 5–7 лет. И здесь ключевыми событиями станут выборы в Венгрии и стремительная игра США с Лукашенко.

1. В течение последнего года Россия проиграла выборы в Румынии и Молдове и не смогла расширить свой ареал влияния в этом регионе. Это был болезненный удар по Москве, особенно учитывая то, что и там, и там в Кремле считали, что смогут одержать победу. Более того, несмотря на перманентные коалиционные кризисы в Румынии, пока говорить о развале коалиции не приходится. Сейчас перед россиянами стоят два глобальных вызова: сохранить Орбана и не допустить реального экономического вхождения США в Беларусь. Поражение в этих двух странах будет означать, что конструкция, которую строила Россия столько лет, начнет рушиться. Победа — даст значительно более весомые козыри в переговорах как с ЕС, так и с США, в том числе и по Украине.

2. Игра США «калийные удобрения в обмен на защиту» напрягает Россию и пугает Лукашенко. То, что сначала выглядело как невинная игра, сейчас предполагает реальные действия (поездка в Вашингтон будет предусматривать сделку по вхождению американских компаний в калийный бизнес Беларуси). На этом этапе мы имеем следующие вводные:

— Москва не пустила Лукашенко на саммит мира в Вашингтоне, и Лукашенко вынужден был согласиться. Сейчас Вашингтон активно готовит персональный визит Лукашенко, и отказать американцам напрямую очень сложно;

— поездка Лукашенко в Пхеньян — это асимметричная сароба оттянуть эту поездку (ну нельзя приглашать Лукашенко сразу после поездки к Киму). Сейчас интересно будет проследить, не будет ли в последующие дни запущена полукитайская баллистика в сторону Японии;

— некоторые СМИ и блогеры начинают писать абсолютную конспирологию о посреднической роли Луки в переговорах по Украине или даже США–Россия–Китай. Лукашенко для Трампа никто и звать его никак. Он лидер маленькой страны, где нужно взять под контроль одну отрасль. И Лукашенко, похоже, боится так, как никогда в жизни не боялся.

Пока вероятность разворота Минска в сторону Атлантики выглядит маловероятной. Россия (да и сам Лукашенко) будут пробовать тянуть время и создавать негативный фон в США для того, чтобы не допустить визита. И это главная их тактика. Если это не удастся, Лукашенко попытается тянуть решение с главным вопросом — калием. А россияне всегда могут объявить о размещении очередного «Орешника».

3. На этой неделе в Венгрии вышел опрос, где Орбан неожиданно опережает Мадьяра на 6%. Это можно рассматривать как начало социологической войны, которая должна формировать мнение, что не все так однозначно. Отдельно следует отметить, что целый ряд лидеров разных стран (от Трампа до Навроцкого) в той или иной форме поддержал Орбана и формируется мнение, что Мадьяр проигрывает все на международном поле. В целом же, с большой долей вероятности, две стороны объявят победу, и Орбан готовится к тому, что он не признает поражение. Исход выборов будет зависеть от двух вещей: фактора улицы и фактора «предателей» в обеих командах. Но Орбан не собирается просто так отдавать власть.

4. Для России обе эти битвы (за Беларусь и Орбана) являются экзистенциальными. Поражение в обоих ставит крест на амбициях «мягкой силой» и подкупом получить полный контроль над Центрально-Восточной Европой в относительно короткой перспективе. Поражение в обоих случаях превращает Россию из сильной в слабую региональную державу со всеми вытекающими последствиями.

Вадим Денисенко , Facebook

