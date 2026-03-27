Маршрутка в аэропорт «Минск» стала дешевле автобуса 3 27.03.2026, 17:16

иллюстративное фото

После подорожания возник казус с тарифами.

Сегодня в Минске снова подорожал проезд в общественном транспорте, и издание Blizko.by пишет, к какому казусу привело противоречие между разными введенными накануне чиновниками правилами.

В кассах уже вывесили новые ценники, а на сайте «Минсктранса» обновился файл с тарифами.

Кроме прочего, подросли тарифы для пригородных автобусов:

— в обычных регулярных сообщениях в размере 0,14 белорусского рубля;

— в скоростных регулярных сообщениях в размере 0,16 белорусского рубля;

— в экспрессных регулярных сообщениях в размере 0,17 белорусского рубля.

Также установили предельные максимальные тарифы на маршрутки (официально это называется «городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами категории М2 в экспрессных регулярных сообщениях»):

— в размере 3,30 белорусского рубля за одну поездку с налогом на добавленную стоимость;

— в размере 5,00 белорусских рублей за одну поездку с налогом на добавленную стоимость при осуществлении перевозок пассажиров в города-спутники г. Минска.

И вот из-за этих предельных тарифов на маршрутку случился удивительный казус.

Из Минска в Национальный аэропорт Минск ходят автобус №300 (здесь работает большой автобус МАЗ-203 или МАЗ-251), а также маршрутка №1400. До этого проезд в них стоил примерно одинаково (маршрутка немного дороже).

Проезд в автобусе №300 «Минсктранса» остался привязанным к километражу для пригородных маршрутов: за 45 километров дороги нужно отдать 7,6 рубля (по 17 копеек за 1 км).

А вот цена билета в маршрутке теперь ограничена предельным тарифом для города. Поэтому проезд в маршрутке №1400 перевозчика «Бэти Трэвел» стоит 3,3 рубля.

Это значит, доехать до аэропорта на маршрутке можно в 2,3 раза дешевле, чем на автобусе.

Теперь интересно будет узнать, насколько новая цена проезда в маршрутке укладывается в себестоимость проезда и много ли пассажиров выберут автобус, где нужно заплатить вдвое больше.

