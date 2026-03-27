Рейтинг Путина рухнул до минимума 7 27.03.2026, 17:26

8,426

Таких показателей не было с начала войны.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), принадлежащий государству, зафиксировал рейтинг одобрения деятельности нелегитимного президента страны-агрессора РФ Владимира Путина на уровне 70,1%. Результаты опроса опубликовали 27 марта.

Опрос проводили в период с 19-го по 22 марта. Показатель одобрения деятельности Путина снизился по сравнению с предыдущим периодом (9–15 марта) на 1,9 процентного пункта.

Опросы ВЦИОМ зафиксировали в период 19–22 марта и снижение уровня доверия к Путину – до 75%, на 1,7 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим периодом. Также снизились уровень доверия к главе российского правительства Михаилу Мишустину (до 55%) и уровень поддержки партии «Единая Россия» (до 29,3%).

Настолько низко рейтинг одобрения деятельности Путина не опускался с конца февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, отмечает «Агентство». Рейтинг одобрения был выше, например, в июне 2023 года, во время бунта главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и в августе 2024 года, во время операции ВСУ в Курской области РФ.

