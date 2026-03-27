31 марта 2026, вторник, 18:35
Эксперт: «Санкции» со стороны СБУ уничтожают экономику РФ

  • 27.03.2026, 17:42
  • 2,040
Экспорт нефти сокращается из-за атак.

Служба безопасности Украины под руководством генерал-майора Евгения Хмары вышла на невиданный ранее уровень дальнобойных ударов по стране-агрессору России, пишет политолог и экс-нардеп Александр Черненко в блоге на «Цензор.НЕТ».

Эксперт приводит свежую оценку ведущего мирового агентства Reuters о том, что в России остановлено 40% экспортных мощностей нефти.

«Это результат системных ударов дальнобойных дронов СБУ по критической инфраструктуре – нефтетерминалам, резервуарным паркам и узлам отгрузки. После того как Хмара возглавил службу, дальнобойные удары по РФ усилились и приобрели постоянный и системный характер», – считает политолог.

По его словам, остановить 40% нефтяного экспорта России – это уровень, который не снился ни США, ни Европейскому союзу. «Похоже, для врага теперь всегда будет «облачная погода» и осадки в виде дронов службы», – заявляет эксперт.

Черненко напоминает, что СБУ несколько раз на этой неделе мощно поразила объекты на Балтике, в частности порты Приморск и Усть-Луга.

«Это основные экспортные «ворота» российской нефти на западные рынки. Такую интенсивность Россия не выдерживает! Повторные удары не позволяют быстро восстанавливать поврежденные мощности. Это создает мультипликативный эффект: падение валютных поступлений, рост расходов на логистику и страхование, повышение рисков для иностранных покупателей», – резюмирует политолог.

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин