Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами 15 27.03.2026, 17:48

Она поддержала белорусскую теннисистку перед финалом турнира.

Внучка президента США Дональда Трампа сфотографировалась с Ариной Соболенко в Майами, пишет Sports.ru.

«Получила огромное удовольствие от просмотра матча Арины. Давай же сделаем это в субботу», – подписала фото Кай Трамп.

18-летняя Кай – блогер и гольфистка, а также старшая дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Она старшая внучка 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.

В финале Соболенко сыграет с Коко Гауфф.

