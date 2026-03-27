закрыть
31 марта 2026, вторник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами

15
  27.03.2026, 17:48
  • 11,452
Она поддержала белорусскую теннисистку перед финалом турнира.

Внучка президента США Дональда Трампа сфотографировалась с Ариной Соболенко в Майами, пишет Sports.ru.

«Получила огромное удовольствие от просмотра матча Арины. Давай же сделаем это в субботу», – подписала фото Кай Трамп.

18-летняя Кай – блогер и гольфистка, а также старшая дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Она старшая внучка 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.

В финале Соболенко сыграет с Коко Гауфф.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

