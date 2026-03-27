Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами

Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами15
- 27.03.2026, 17:48
- 11,452
Она поддержала белорусскую теннисистку перед финалом турнира.
Внучка президента США Дональда Трампа сфотографировалась с Ариной Соболенко в Майами, пишет Sports.ru.
«Получила огромное удовольствие от просмотра матча Арины. Давай же сделаем это в субботу», – подписала фото Кай Трамп.
18-летняя Кай – блогер и гольфистка, а также старшая дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Она старшая внучка 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.
В финале Соболенко сыграет с Коко Гауфф.