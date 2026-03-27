МИД Германии: РФ помогает Ирану определять цели для ударов 27.03.2026, 18:27

1,916

Путин хочет отвлечь внимание от Украины.

МИД Германии обвинил Россию в оказании помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль журналистам на встрече G7 во Франции, пишет The Guardian.

По словам Вадефуля, таким образом российский диктатор Владимир Путин надеется использовать войну в Иране как отвлекающий маневр от своего нападения на Украину.

Министр также отметил, что общался с госсекретарем США Марко Рубио и изложил ему позицию Германии относительно готовности принять участие в стабилизации ситуации в Ормузском проливе после завершения боевых действий.

«Путин цинично надеется, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет наше внимание от его преступлений в Украине», - сказал Вадефуль.

Он подчеркнул, что этот расчет не должен сработать.

«Мы очень четко видим, насколько тесно переплетены эти два конфликта. Россия, очевидно, поддерживает Иран информацией о потенциальных целях», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com