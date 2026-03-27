На трассе М1 фура протаранила легковушку на обочине и вылетела в поле
- 27.03.2026, 18:34
В Смолевичском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погибла пассажирка, водитель легковушки получил травмы и доставлен в больницу, сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, 31-летний житель Брестской области днем 27 марта управлял седельным тягачом DAF с прицепом и двигался по автодороге М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении России.
На 380-м километре трассы, в крайней правой полосе движения, он наехал на стоявший на обочине автомобиль Volkswagen Sharan. За рулем легкового автомобиля находился 65-летний местный житель.
В результате столкновения 44-летняя пассажирка Volkswagen, жительница Минска, погибла на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.
Судя по фото, грузовик от удара выбросило с трассы в поле, легковушку сильно покорежило.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.