На трассе М1 фура протаранила легковушку на обочине и вылетела в поле 6 27.03.2026, 18:34

В аварии погибла женщина.

В Смолевичском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погибла пассажирка, водитель легковушки получил травмы и доставлен в больницу, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, 31-летний житель Брестской области днем 27 марта управлял седельным тягачом DAF с прицепом и двигался по автодороге М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении России.

На 380-м километре трассы, в крайней правой полосе движения, он наехал на стоявший на обочине автомобиль Volkswagen Sharan. За рулем легкового автомобиля находился 65-летний местный житель.

В результате столкновения 44-летняя пассажирка Volkswagen, жительница Минска, погибла на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Судя по фото, грузовик от удара выбросило с трассы в поле, легковушку сильно покорежило.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

