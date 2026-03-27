Британия увеличивает помощь Украине 1 27.03.2026, 18:43

Новый пакет направлен на усиление ПВО.

Великобритания срочно выделяет дополнительные 115 миллионов евро на поддержку противовоздушной обороны Украины. Средства направят на защиту городов и критической инфраструктуры от российских ударов.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на официальный сайт Минобороны Британии.

Новое финансирование будет быстро развернуто для укрепления украинской ПВО. Его цель - обеспечить лучшую защиту передовых подразделений и ключевой национальной инфраструктуры от авиаударов РФ.

Этот пакет стал частью более масштабной поддержки. За последние два месяца Великобритания в целом направила на противовоздушную оборону Украины 600 миллионов фунтов.

«Пока Путин продолжает свои отвратительные атаки по всей Украине, мой сигнал прост: в поддержке Великобритании не будет послаблений. Я полон решимости сделать все возможное, чтобы поддержать суверенную и свободную Украину для грядущих поколений», - подчеркнул премьер-министр Кир Стармер.

Министр обороны Джон Гили заявил, что этот пакет обеспечит Украину жизненно важной противовоздушной обороной, необходимой для защиты гражданских, городов и критической инфраструктуры от непрерывных атак России. Он также добавил, что полон решимости сделать 2026 год годом завершения этой войны.

Объявление прозвучало на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Участники обсуждали, как союзники могут «идти дальше и быстрее» в поддержке Украины.

Новое финансирование дополняет пакет на 500 млн фунтов стерлингов (560 млн евро), анонсированный в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО. Тот пакет включал:

— 150 млн фунтов стерлингов (170 млн евро) на инициативу НАТО «Приоритетный перечень потребностей Украины» (PURL), что позволило ускорить поставки ракет-перехватчиков;

— более 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), произведенных в Белфасте;

— 390 млн фунтов (442 млн евро) на сотрудничество между британской и украинской оборонной промышленностью.

Кроме того, через Консорциум по противовоздушной обороне Великобритания передает еще 1200 ракет для ПВО и 200 000 артиллерийских снарядов.

