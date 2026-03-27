«Белорусы получат бомбу замедленного действия» 27.03.2026, 18:59

Эксперт прокомментировала планы по строительству могильника БелАЭС.

В Беларуси планируют построить ядерный могильник для отходов БелАЭС. На данный момент рассматривают три района — Островецкий, Мстиславский и Хойникский. Строить могильник по планам начнут в 2028 году.

Кандидат географических наук Анна Скриган в эфире «Обычного утра» напомнила, что вопрос о хранении отходов остро поднимался в 2011-м, когда власти подписали договор о строительстве БелАЭС с Росатомом.

— Тогда власти говорили, что экологи зря поднимают шум, все отходы заберет Россия. Но уже тогда было понятно по технологическому процессу и общепринятой практике, что этого не удастся избежать, — говорит Анна.

Какие тут могут быть преимущества у такого могильника? Единственное «преимущество» — получить бомбу замедленного действия. Не думаю, что существование могильника даст дополнительные рабочие места. Разве что вакансии охранников. Потому что объект с радиоактивными отходами опасен, и будет построен так, чтобы уменьшить количество людей, которые там работают.

Обычно могильник, продолжает эксперт, состоит из двух частей: материалов и оборудования, которые использовались на АЭС, и отработанного ядерного топлива, которое является радиоактивным материалом.

— Риски такого могильника трудно прогнозировать, потому что существует высокий уровень неопределенности. Нельзя предсказать события, как, например, случай с аварией на ЧАЭС. Такие ситуации достаточно редкие, но если они случаются, то это большая катастрофа. В этом и опасность всех таких объектов.

В идеале было бы выбить что-то в скальной поверхности, закупорить и никого не пускать. Но даже это не гарантирует полной безопасности. Если по близости нет такой скалы, риски, что что-то пойдет не так, очень высоки. Например, может случиться размыв горных пород, изменится русло реки, положение водных слоев.

В таком случае не будет выброса в атмосферу, как во время аварии, но будут сильно загрязнены грунтовые воды. Эти почвы надо будет вывести из оборота — примерно так же, как это происходит в зоне отчуждения. Что произойдет с водой, если она будет радиоактивно загрязнена — непонятно. Попадет ли эта вода в систему водоснабжения — предсказать трудно. Но надо учитывать, что нет безопасного уровня радиации.

Белорусы, как считает Анна, не могут повлиять на строительство или не строительство такого могильника в своем районе, даже если выскажутся против.

— Инструмент общественных обсуждений и влияние населения на принимаемые решения в Беларуси сильно редуцирован. Он предназначен для информирования, а не сбора обратной связи. Реализация этого проекта идет через указ Лукашенко — по факту, уже все начато. Что бы люди по этому поводу ни думали, указ будет реализован.

