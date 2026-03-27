В Лондоне осудили россиянина за нападение на женщину, свидетелем которого стал сын Трампа 4 27.03.2026, 19:10

Бэррон Трамп

Фото: Chip Somodevilla/Reuters

Инцидент произошел в январе прошлого года.

В Великобритании приговорили 22-летнего гражданина РФ Матвея Румянцева к четырем годам заключения за нападение на женщину, о котором стало известно благодаря ее видеозвонку сыну президента США Дональда Трампа Бэррону. Об этом 27 марта сообщило Reuters.

Инцидент произошел в январе прошлого года в Лондоне. По данным суда, 20-летний Трамп общался через видеосвязь со своей знакомой, которая была во дворе своего дома. В тот момент он стал свидетелем того, как нападают на девушку.

После этого Трамп связался с правоохранителями и передал им информацию об увиденном. Полиция оперативно задержала Румянцева, который несколько месяцев был с пострадавшей в отношениях.

По данным CNN, потерпевшая познакомилась с Бэрроном Трампом в соцсетях, и Румянцев ревновал подругу. Он утверждал, что в 2024 году в паре возник конфликт из-за этого.

Во время оглашения приговора судья Джоэл Беннатан отметил, что обвиняемый не только применял насилие, но и снимал это на телефон с целью унижения женщины. В результате нападения она получила синяки на подбородке, руке, запястье и царапины, а также потеряла часть волос.

В январе суд признал Румянцева виновным в нападении и препятствовании правосудию. В то же время суд рассматривал и ряд других серьезных обвинений в рамках этого дела. В частности, Румянцева подозревали в изнасиловании и умышленном удушении, однако в отношении этих эпизодов его оправдали из-за недостаточности доказательств. Также суд не подтвердил еще одно обвинение в изнасиловании и нападении, которое, по версии следствия, могло произойти отдельно раньше.

