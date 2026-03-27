У Израиля появился неожиданный союзник из Африки 27.03.2026, 19:18

Уганда заявила о своем желании вступить в войну с Ираном.

Уганда неожиданно заявила о своем желании вступить в войну с Ираном на стороне Израиля. В стране заявили, что, мол, хватит и «одной бригады» угандийской армии, чтобы захватить Тегеран. Как сообщает РБК-Украина, об этом написал главнокомандующий вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнеругаба, сын действующего президента страны.

«Я слышал, что наши друзья в Израиле ищут дивизию для захвата Тегерана. Лично я считаю, что дивизия — это слишком много. Бригада НСОУ быстро справится с этой задачей», — написал он.

Кайнеругаба пояснил, что Израиль сильно поддерживал Уганду в 1980‑е и 1990‑е годы. Поэтому Уганда, мол, теперь должна выступить в его защиту.

«Израиль был с нами, когда мы были никем в 1980‑х и 1990‑х годах. Почему бы нам не защитить его сейчас, когда наш ВВП составляет 100 миллиардов долларов? Один из крупнейших в Африке», — добавил он.

Также главнокомандующий угандийской армией отметил, что страна поддерживает тот принцип, что война на Ближнем Востоке должна завершиться. Но не победой Ирана.

«Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась сейчас. Мир от этого устал. Но любые разговоры об уничтожении или победе над Израилем втянут нас в войну. На стороне Израиля!», — резюмировал он.

Мухузи Кайнеругаба — главком Народных сил обороны Уганды, старший сын действующего президента страны Йевери Мусевени. С 1999 года служил на различных должностях в угандийских вооруженных силах, воевал в Южном Судане.

Кайнеругаба известен своими скандальными постами в социальных сетях. Один из инцидентов чуть не стоил ему карьеры: в 2022 году Кайнеругаба публично угрожал вторгнуться в Кению, из-за чего был лишен должности командира пехотного подразделения.

Однако, несмотря на все скандалы, в 2024 году Мухузи Кайнеругабу назначили главнокомандующим НСОУ. На этом посту он поддержал выдвижение своего отца на седьмой президентский срок. А в 2025 и 2026 годах «засветился» из-за открытых угроз членам угандийской оппозиции, выступающей против власти Мусевени.

