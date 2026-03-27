Нацбанк Беларуси меняет проценты по кредитам и депозитам 1 27.03.2026, 19:26

Национальный банк Беларуси принял решение снизить на апрель 2026 года расчетные величины стандартного риска.

Это касается новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в рублях со сроком возврата от года до трех лет - с 14,34% до 14,14% годовых. Еще новых кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных), - с 12,91% до 12,80% годовых. В этом ряду и новые кредиты, предоставленные физическим лицам (за исключением льготных), - с 18,49% до 18,26% годовых

В Нацбанке также рассказали, что не изменились расчетные величины стандартного риска для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет - 15,31% годовых. Не изменились они и для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных), - 11,80% годовых.

