закрыть
31 марта 2026, вторник, 20:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк Беларуси меняет проценты по кредитам и депозитам

1
  • 27.03.2026, 19:26
  • 2,858
На апрель решено снизить расчетные величины стандартного риска.

Национальный банк Беларуси принял решение снизить на апрель 2026 года расчетные величины стандартного риска.

Это касается новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в рублях со сроком возврата от года до трех лет - с 14,34% до 14,14% годовых. Еще новых кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных), - с 12,91% до 12,80% годовых. В этом ряду и новые кредиты, предоставленные физическим лицам (за исключением льготных), - с 18,49% до 18,26% годовых

В Нацбанке также рассказали, что не изменились расчетные величины стандартного риска для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет - 15,31% годовых. Не изменились они и для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных), - 11,80% годовых.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
