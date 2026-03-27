Песков: Путин одобрил «добровольные взносы» миллиардеров 15 27.03.2026, 19:34

Российские олигархи «скинутся» на войну в Украине.

Диктатор России Владимир Путин не предлагал на закрытой встрече с крупными бизнесменами страны сделать добровольные взносы в бюджет, но поддержал эту идею. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя соответствующее утверждение, опубликованное изданием The Bell.

По словам представителя главы государства, информация СМИ о том, что такое предложение озвучил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, а также о том, что на встрече обсуждалось выделение денег на войну, неправильная. «Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение», - сказал Песков в разговоре с журналистами.

Такой шаг, по словам пресс-секретаря президента, бизнесмен объяснил тем, что «подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 90-х годах, и в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством». «Многие считают своим долгом сделать такие взносы», - отметил Песков. Он также указал, что Путин «приветствовал такую инициативу».

26 марта, после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором выступил в том числе и Путин, президент России провел закрытую встречу с крупными бизнесменами страны. По словам источников The Bell, на ней глава государства рассказал о планах в ходе войны в Украине выйти на административные границы Донецкой области, а затем предложил делать добровольные взносы в бюджет.

Один из собеседников издания указал, что идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежит Сечину, который за день до встречи изложил ее в письме Путину. Утверждается, что качестве механизма привлечения средств в письме было предложено разместить военные облигации.

На просьбу прямо на встрече откликнулись несколько бизнесменов. К примеру, бизнесмен и член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов пообещал выделить 100 млрд рублей, указывают источники The Bell. Еще одним бизнесменом, отозвавшимся на предложение Путина, был металлургический магнат Олег Дерипаска, сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на источники. Издание также подтвердило данные собеседников The Bell о том, что Путин на встрече заявил о намерениях продолжать войну в Украине до выхода на административные границы Донецкой области.

Закрытую встречу бизнесменов с Путиным прокомментировал и Дерипаска. «Нам всем нужен одинаковый результат - чтобы восстановить темпы экономического роста. И президент очень много внимания уделил именно этому вопросу - какие ограничения, какие проблемы, какие перспективы с учетом изменившейся ситуации на внешних рынках», - сказал миллиардер в разговоре с Первым каналом.

