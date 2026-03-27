У пчеловода на Гродненщине пропали 100 тысяч пчел

У пчеловода на Гродненщине пропали 100 тысяч пчел7
- 27.03.2026, 19:40
Пчел искала милиция.
В Мостовском районе Гродненской области пчеловод решил поправить дела за чужой счет. У соседа он украл пять пчелосемей — примерно 100 тысяч насекомых.
68-летний владелец пчел пошел в милицию. Он рассказал, что с его пасеки в деревне Доминишки пропали насекомые. Ущерб мужчина оценил в 1500 рублей.
Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на подозреваемого — им оказался 70-летний житель соседней деревни Струбница. Выяснилось, что у него зимой погибли свои пчелы, и мужчина решил восполнить потерю за счет соседа.
Он забрал из ульев планки с пчелосемьями и перенес к себе на участок. Одна такая семья зимой и весной насчитывает от 10 до 30 тысяч особей.
Хозяин сразу опознал своих насекомых, так как планки он делал сам. Похищенное изъяли, а на незадачливого пасечника завели уголовное дело за кражу.