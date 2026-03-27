Президент Польши подписал закон об амнистии для граждан, воевавших в Украине 27.03.2026, 19:53

1,500

Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, передает PAP.

Речь идет об амнистии для добровольцев, которые вступили в украинскую армию без официального разрешения польских властей. Закон распространяется на действия, совершенные с апреля 2014 года до момента вступления новых норм в силу.

При этом документ не легализует саму практику участия в иностранных вооруженных формированиях, а лишь снимает ответственность за уже совершенные нарушения. Авторы инициативы подчеркивали, что закон не поощряет участие в войне, а касается исключительно отказа от преследования таких лиц.

Согласно новым правилам, лица, проходившие службу, должны будут подать письменное уведомление в Министерство обороны Польши с указанием сроков и места службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com