Президент Польши подписал закон об амнистии для граждан, воевавших в Украине
- 27.03.2026, 19:53
- 1,500
Речь идет об амнистии для добровольцев, которые вступили в ВСУ без официального разрешения властей.
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, передает PAP.
Речь идет об амнистии для добровольцев, которые вступили в украинскую армию без официального разрешения польских властей. Закон распространяется на действия, совершенные с апреля 2014 года до момента вступления новых норм в силу.
При этом документ не легализует саму практику участия в иностранных вооруженных формированиях, а лишь снимает ответственность за уже совершенные нарушения. Авторы инициативы подчеркивали, что закон не поощряет участие в войне, а касается исключительно отказа от преследования таких лиц.
Согласно новым правилам, лица, проходившие службу, должны будут подать письменное уведомление в Министерство обороны Польши с указанием сроков и места службы.