закрыть
31 марта 2026, вторник, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши подписал закон об амнистии для граждан, воевавших в Украине

  • 27.03.2026, 19:53
  • 1,500
Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, передает PAP.

Речь идет об амнистии для добровольцев, которые вступили в украинскую армию без официального разрешения польских властей. Закон распространяется на действия, совершенные с апреля 2014 года до момента вступления новых норм в силу.

При этом документ не легализует саму практику участия в иностранных вооруженных формированиях, а лишь снимает ответственность за уже совершенные нарушения. Авторы инициативы подчеркивали, что закон не поощряет участие в войне, а касается исключительно отказа от преследования таких лиц.

Согласно новым правилам, лица, проходившие службу, должны будут подать письменное уведомление в Министерство обороны Польши с указанием сроков и места службы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

