Белорусская таможня задумала эксперимент по ускоренному оформлению документов 5 27.03.2026, 20:00

Где он пройдет и кого коснется.

С 30 марта на погранпереходах «Козловичи», «Берестовица» и «Григоровщина» стартует эксперимент, который должен ускорить таможенные операции и упростить взаимодействие бизнеса с таможенными органами. Продлится он до конца мая, сообщает Таможенный комитет.

Речь идет о переходе к более активному использованию электронных документов при оформлении транзита. Участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предложат заранее в цифровом виде передавать пакет документов, которые сопровождают перевозку товаров. Это касается транспортных накладных, инвойсов и других сопроводительных бумаг, прикладываемых к электронной транзитной декларации.

Передача данных будет осуществляться через ОАИС в рамках электронной услуги 3.00.11. Система позволяет направлять в таможенные органы документы, сведения о которых указаны в декларации либо запрашиваются дополнительно.

В рамках эксперимента бизнесу рекомендуется загружать полный комплект сканированных документов в читаемом виде — спецификации, упаковочные листы, а при необходимости и их переводы. Форматы файлов должны быть .pdf или .tiff с обязательным использованием OCR-распознавания текста, чтобы облегчить автоматическую обработку данных.

Эксперимент планируют проводить до 31 мая 2026 года.

