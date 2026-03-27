закрыть
31 марта 2026, вторник, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко снова сменил начальника Военной академии

  • 27.03.2026, 20:11
Второй раз за два года.

Узурпатор Александр Лукашенко 27 марта подписал указ о назначении нового руководителя Военной академии. Начальником учреждения образования стал генерал-майор Дмитрий Стрешинский.

До нового назначения Дмитрий Стрешинский с июня 2024 года занимал должность начальника Главной военной инспекции Вооруженных сил. Еще ранее, с августа 2023-го, он был начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генерального штаба.

До Стрешинского военным вузом руководил генерал-майор Андрей Горбатенко, который был назначен на этот пост в апреле 2024 года и перешел в академию тоже из главной военной инспекции Вооруженных сил.

В 2025 году Горбатенко сообщал об увеличении количества новых курсантов, в том числе за счет роста набора девушек.

— В целом к нам поступила достаточно мотивированная молодежь. Если у нас, например, специальность «практическая психология в военном деле», туда конкурс среди девушек бывает до восьми человек на одно место. И в этом году мы также будем набирать 45 девушек на различные специальности академии, — рассказал военный.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

