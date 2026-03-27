31 марта 2026, вторник, 21:53
Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

  • 27.03.2026, 20:20
Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

Они слили его переписку за 10 лет.

Хакеры, связанные с Ираном, взломали личную электронную почту директора ФБР Каша Пателя и обнародовали часть его переписки, сообщает Reuters.

Ответственность за инцидент взяла на себя хакерская группа Handala Hack Team. На своем сайте они заявили, что Патель теперь оказался среди жертв, аккаунты которых были успешно взломаны.

Представитель Минюста подтвердил агентству, что личная почта директора ФБР действительно была скомпрометирована, а материалы, появившиеся в интернете, выглядят настоящими.

ФБР не прокомментировало ситуацию, а хакеры также не связались для предоставления дополнительных комментариев.

Handala позиционирует себя как пропалестинская хакерская группа, но западные эксперты по кибербезопасности считают, что это один из нескольких псевдонимов, под которыми действуют подразделения иранской киберразведки.

Не так давно эта же группа заявила о взломе американской медицинской компании Stryker из Мичигана, утверждая, что они удалили большой объем данных компании.

Reuters не смогла самостоятельно проверить подлинность выложенных писем. Однако личный адрес Gmail, который Handala называет взломанным, совпадает с адресом, связанным с Пателем в предыдущих утечках данных — это подтвердила компания District 4 Labs, которая специализируется на разведке даркнета.

Среди опубликованных материалов, согласно данным Reuters, есть личные фотографии директора ФБР и переписка, как личная, так и рабочая. Письма датируются 2010−2019 годами.

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин