Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР 3 27.03.2026, 20:20

4,616

Они слили его переписку за 10 лет.

Хакеры, связанные с Ираном, взломали личную электронную почту директора ФБР Каша Пателя и обнародовали часть его переписки, сообщает Reuters.

Ответственность за инцидент взяла на себя хакерская группа Handala Hack Team. На своем сайте они заявили, что Патель теперь оказался среди жертв, аккаунты которых были успешно взломаны.

Представитель Минюста подтвердил агентству, что личная почта директора ФБР действительно была скомпрометирована, а материалы, появившиеся в интернете, выглядят настоящими.

ФБР не прокомментировало ситуацию, а хакеры также не связались для предоставления дополнительных комментариев.

Handala позиционирует себя как пропалестинская хакерская группа, но западные эксперты по кибербезопасности считают, что это один из нескольких псевдонимов, под которыми действуют подразделения иранской киберразведки.

Не так давно эта же группа заявила о взломе американской медицинской компании Stryker из Мичигана, утверждая, что они удалили большой объем данных компании.

Reuters не смогла самостоятельно проверить подлинность выложенных писем. Однако личный адрес Gmail, который Handala называет взломанным, совпадает с адресом, связанным с Пателем в предыдущих утечках данных — это подтвердила компания District 4 Labs, которая специализируется на разведке даркнета.

Среди опубликованных материалов, согласно данным Reuters, есть личные фотографии директора ФБР и переписка, как личная, так и рабочая. Письма датируются 2010−2019 годами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com