«Интер Майами» назвал трибуну домашнего стадиона в честь Месси

«Интер Майами» назвал трибуну домашнего стадиона в честь Месси1
- 27.03.2026, 20:24
- 1,090
Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории клуба.
Футбольный клуб «Интер Майами» назвал трибуну в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте клуба MLS.
«Наш игрок под номером 10 и капитан команды станет частью редкого и уникального события в мировом спорте: спортсмен, регулярно выступающий на своем домашнем стадионе, получит трибуну, названную в его честь», — говорится в заявлении.
38-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 82 гола в 94 встречах во всех турнирах.
В прошлом сезоне Месси помог «Интер Майами» впервые стать чемпионом MLS.
Месси — самый титулованный футболист в истории. Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и десятикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным чемпионом Франции с «Пари Сен-Жермен».