«Интер Майами» назвал трибуну домашнего стадиона в честь Месси 1 27.03.2026, 20:24

1,090

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Футбольный клуб «Интер Майами» назвал трибуну в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте клуба MLS.

«Наш игрок под номером 10 и капитан команды станет частью редкого и уникального события в мировом спорте: спортсмен, регулярно выступающий на своем домашнем стадионе, получит трибуну, названную в его честь», — говорится в заявлении.

38-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 82 гола в 94 встречах во всех турнирах.

В прошлом сезоне Месси помог «Интер Майами» впервые стать чемпионом MLS.

Месси — самый титулованный футболист в истории. Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и десятикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным чемпионом Франции с «Пари Сен-Жермен».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com