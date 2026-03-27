31 марта 2026, вторник, 21:53
«Интер Майами» назвал трибуну домашнего стадиона в честь Месси

  • 27.03.2026, 20:24
Лионель Месси
Фото: Getty Images

Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Футбольный клуб «Интер Майами» назвал трибуну в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте клуба MLS.

«Наш игрок под номером 10 и капитан команды станет частью редкого и уникального события в мировом спорте: спортсмен, регулярно выступающий на своем домашнем стадионе, получит трибуну, названную в его честь», — говорится в заявлении.

38-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 82 гола в 94 встречах во всех турнирах.

В прошлом сезоне Месси помог «Интер Майами» впервые стать чемпионом MLS.

Месси — самый титулованный футболист в истории. Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и десятикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным чемпионом Франции с «Пари Сен-Жермен».

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин