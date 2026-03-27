Джон Коул ответил на письмо Катерины Андреевой 3 27.03.2026, 20:30

19,568

Катерина Андреева

Журналистка напомнила, что многие белорусские политзаключенные до сих пор остаются за решеткой.

Как сообщал Charter97.org, журналистка «Белсата» Катерина Андреева направила письмо представителям США с благодарностью за свое недавнее освобождение и с просьбой помочь освободить также других людей, в том числе ее мужа Игоря Ильяша. Спецпредставитель президента США Джон Коул ответил на письмо.

В соцсети X Джон Коул написал: Working towards that goal («Работаем над этой целью»).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com