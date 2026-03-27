закрыть
31 марта 2026, вторник, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джон Коул ответил на письмо Катерины Андреевой

3
  • 27.03.2026, 20:30
  • 19,568
Журналистка напомнила, что многие белорусские политзаключенные до сих пор остаются за решеткой.

Как сообщал Charter97.org, журналистка «Белсата» Катерина Андреева направила письмо представителям США с благодарностью за свое недавнее освобождение и с просьбой помочь освободить также других людей, в том числе ее мужа Игоря Ильяша. Спецпредставитель президента США Джон Коул ответил на письмо.

В соцсети X Джон Коул написал: Working towards that goal («Работаем над этой целью»).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

