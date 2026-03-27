Джон Коул ответил на письмо Катерины Андреевой

Джон Коул ответил на письмо Катерины Андреевой3
- 27.03.2026, 20:30
Журналистка напомнила, что многие белорусские политзаключенные до сих пор остаются за решеткой.
Как сообщал Charter97.org, журналистка «Белсата» Катерина Андреева направила письмо представителям США с благодарностью за свое недавнее освобождение и с просьбой помочь освободить также других людей, в том числе ее мужа Игоря Ильяша. Спецпредставитель президента США Джон Коул ответил на письмо.
В соцсети X Джон Коул написал: Working towards that goal («Работаем над этой целью»).