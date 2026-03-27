Рубио: Война с Ираном закончится через несколько недель 10 27.03.2026, 20:43

Марко Рубио

По его словам, США «уже близки» к достижению целей.

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался о том, как долго еще продлится война в Иране.

Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции, передает Sky News.

Рубио заявил журналистам, что США ожидают, что война в Иране «завершится через несколько недель, а не месяцев».

«У нас есть цели, и мы уверены, что уже близки к их достижению», – сказал он.

Госсекретарь США отметил, что Иран может решить ввести систему сбора пошлин в Ормузском проливе, но также заметил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет "неприемлемой".

Также Рубио спросили о возможности потенциального наземного вторжения США в Иран.

«Мы можем достичь всех наших целей с помощью наших сухопутных войск. Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу выбора и максимальную возможность приспособиться к непредвиденным обстоятельствам, если такие возникнут», – добавил Рубио.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com