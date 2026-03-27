Сербия начала высылать россиян, живущих без официального статуса 8 27.03.2026, 21:09

Власти Сербии начали применять к российским мигрантам правило «90 дней в течение полугода».

Власти Сербии начали применять к российским мигрантам правило «90 дней в течение полугода», сообщает издание Uglavnom. Это может затронуть граждан, которые живут в стране по схеме «визарана» — с регулярным выездом за границу и последующим въездом для продления срока пребывания. Россияне вправе находиться в стране 30 дней с момента въезда в рамках двустороннего соглашения о безвизовом режиме, но сербское МВД оценивает не дату последнего пересечения границы, а суммарное время пребывания человека в стране.

Проживание в стране без оформленного статуса начинают квалифицировать как обход закона. Один из таких случаев был зафиксирован в марте 2026 года в Суботице. У россиянина изъяли паспорт и в день проверки был назначен суд. Судья быстро признал задержанного виновным в незаконном пребывании, несмотря на регулярные выезды из Сербии. В результате был назначен штраф с обязательством покинуть страну. По данным источников Uglavnom, речь пока не идет о массовых задержаниях, но случаи перестали быть единичными. По оценкам The Insider, ситуация затрагивает порядка 150 тыс. человек, так как большинство российских релокантов в Сербии не имеют ВНЖ и живут именно по схеме «визарана».

В марте 2025 года МИД Сербии объявил о гармонизации визовой политики с ЕС до конца 2026 года как об обязательном условии полноценного членства в Евросоюзе. К этому сроку Сербия должна ввести визовый режим со странами, гражданам которых требуется виза для въезда в ЕС, и Россия входит в этот список.

Усложнятся возможности для «визарана». В соседней Черногории к концу сентября 2026 года отменят безвизовый режим для граждан России для вступления страны в Евросоюз. В ноябре 2025 года парламент Черногории ужесточил условия получения и продления ВНЖ для иностранцев, включая россиян.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com