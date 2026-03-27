закрыть
31 марта 2026, вторник, 21:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио: США не требуют от Украины выйти из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

18
  • 27.03.2026, 21:31
  • 9,454
Марко Рубио

Госсекретарь США отреагировал на заявление Зеленского.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

Об этом чиновник заявил во время общения с журналистами.

Рубио спросили, говорят ли США лидеру Украины Зеленскому о том, что гарантии безопасности зависят от вывода войск ВСУ из Донбасса.

«Это ложь. Я видел, как он это сказал, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это так. Ему говорили совсем другое. Ему объяснили очевидную вещь: гарантии безопасности не начнут действовать, пока не закончится война. Иначе это будет означать, что ты [тот, кто является гарантом безопасности] автоматически втянешься в войну. Это не было связано с тем, что он [Зеленский] должен отдать территории. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда», — ответил чиновник.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

