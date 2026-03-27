31 марта 2026, вторник, 22:00
Способен ли Кремль атаковать страны Балтии?

  • Роман Попков
  • 27.03.2026, 21:50
Способен ли Кремль атаковать страны Балтии?

Пропагандисты уже начали.

Насчет воплей пропаганды РФ о том, что страны Балтии дали свое небо для пролета украинских дронов. Вряд ли это прямо уж поиск казус белли здесь и сейчас, но это точно работа на будущее. На утяжеление образа врага, на демонизацию. Как и с Украиной было в 2014–2021 годах.

Вопрос только в одном: способен ли Кремль атаковать страны Балтии, имея активные, пылающие фронты в Украине. Может быть, Кремль считает, что да, способен. И мы увидим «балтийскую СВО» одновременно с продолжением украинской войны. Ворох пропагандистских «поводов» они наработают легко. Уже начали. А может, есть несколько лет в запасе.

В любом случае надеюсь, что эмигрировавшие в Вильнюс, Ригу и Таллинн российские журналисты и активисты не бросят в суровый час города и страны, благородно давшие им приют. Как мы не бросили полуокруженный Киев и спешно учились стрелять из РПГ-7 в марте 2022-го на полигонах, временно убрав подальше в карманы свои журналистские ксивы.

Надеюсь, эти прекрасные люди тоже останутся с Вильнюсом, Ригой и Таллинном. А не начнут драпать дальше, пока путинские танки не перерезали Сувалкский коридор. Останутся же?

Роман Попков, Telegram

