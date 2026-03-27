В машине белорусского почетного консульства нашли пистолет 5 27.03.2026, 22:28

Инцидент произошел в Черногории.

Сотрудники черногорской пограничной полиции задержали гражданина Боснии и Герцеговины, который ехал на машине почетного консульства Беларуси. В багажнике машины нашли пистолет и патроны, сообщило МВД Черногории 27 марта, передает «Зеркало».

Ночью 26 марта 44-летний гражданин Боснии и Герцеговины, житель Сараево, въезжал в Черногорию через пограничный переход Щепан Поле. Он ехал на Audi A8, принадлежащей почетному консульству Беларуси в Боснии и Герцеговине. Мужчину проверили, так как он «представлял оперативный интерес».

«В ходе обыска мужчины и транспортного средства, в багажнике в дорожной сумке было обнаружено огнестрельное оружие — пистолет Glock 45 FS с кобурой и 17 патронами», — сообщила полиция.

Оружие изъяли, а водителя поместили под стражу по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с незаконным хранением и ношением оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, первое почетное консульство Беларуси в Боснии и Герцеговине (в городе Пале) открыли в 2020 году, возглавил его Неделько Элек.

В прошлом году Элек рассказывал местному телевидению о том, что из страны «отвезли 35 человек на трансплантацию почки в Беларусь».

Утверждается, что именно он владеет автомобилем с дипломатическими номерами — однажды парковался на нем на тротуаре перед зданием суда.

Считается человеком, близким к экс-президенту Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику. Когда тот еще руководил регионом, посещал с ним Беларусь в 2024 году. Именно на суд над этим политиком Элек приезжал на дипломатической машине.

В начале текущего года сообщалось об аресте в Сараево шести человек за хранение наркотиков и оружия. Среди них был Милутин Данилович, известный как Мича, которого считают близким соратником Неделько Элека. Его называют причастным к покушению на убийство певца Ацы Лукаса.

