Три тревожных графика для Дональда Трампа
27.03.2026, 22:38

Как война с Ираном влияет на ситуацию в США и поддержку президента.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе прошлого года его популярность среди американцев неуклонно снижается.

Отчасти это обычная ситуация для президентов США, избранных на второй срок, но первоначальное падение рейтинга Трампа также отражает тот факт, что жители страны недовольны высокими ценами и стоимостью жизни. В течение прошлого года эти факторы помогли демократам победить на все большем числе выборов, пишет ВВС.

По данным сайта The Downballot, публикующего аналитические данные о результатах выборов, во время внеочередных голосований в 2025 году результат демократов был на 13% лучше, чем в тех же округах на президентских выборах 2024 года.

Война с Ираном лишь усугубила эти экономические опасения.

По данным социологической компании Ipsos, в начале второго срока Трампа 43% американцев одобряли его экономическую политику. К 23 июня 2025 года этот показатель снизился до 35% и до конца года оставался примерно на том же уровне.

Но спустя три недели после начала войны с Ираном цены на бензин выросли почти до 4 долларов за галлон, как показано на графике ниже.

Рейтинг одобрения экономической политики Трампа тем временем снизился до 29%.

Это ниже, чем любой показатель Джо Байдена за все четыре года его пребывания в Белом доме, когда американцы столкнулись с всплеском инфляции после пандемии коронавируса.

Опасения относительно экономики были в числе главных причин поражения демократов на президентских выборах 2024 года и появления республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Теперь, похоже, они начинают тянуть вниз общий рейтинг одобрения Трампа.

Политический аналитик Нейт Силвер посчитал, что в начале второго президентского срока Трампа средний уровень одобрения его действий составлял 52%.

Хотя это и не стало «медовым месяцем», который был у многих предыдущих президентов, Трамп смог заявить, что получил поддержку большинства американцев после напряженных выборов. Он начал реализовывать свою масштабную политическую программу в области иммиграции, тарифов, сокращения государственных расходов и налоговой реформы.

Однако к 28 февраля, когда началась война с Ираном, лишь 42% американцев положительно оценивали деятельность президента. На этой неделе этот показатель снизился до 40%, как показано на графике ниже.

Это опасная зона для действующего президента, ведь до промежуточных выборов в Конгресс осталось всего семь месяцев. Чем дольше продолжается война с Ираном, чем дольше она дестабилизирует мировую экономику и подталкивает рост потребительских цен, тем выше могут быть риски.

Ситуация перед ноябрьскими выборами стала одной из главных тем обсуждения на состоявшейся на этой неделе недалеко от Далласа конференции Conservative Political Action Conference (CPAC) — собрании правых политиков, активистов и вовлеченных избирателей.

«Мы не можем допустить, чтобы в результате этого избирательного цикла левые победили и забрали у нас ту повестку дня, за которую мы боремся каждый день», — сказал кандидат в Сенат Северной Каролины и бывший глава Республиканского национального комитета Майкл Уотли.

Он предупредил, что в случае возвращения демократов к власти «нас ждут импичмент, выдуманные скандалы, расследования и недопустимая повестка дня».

После начала войны с Ираном рейтинг Трампа резко не упал, хотя большинство американцев с самого начала выступали против военного вмешательства США.

Причина этого — в приведенных ниже данных данные исследовательского центра Pew. Они показывают, что электоральная база президента США продолжает его поддерживать.

На конференции CPAC в Техасе была очень хорошо заметна такая поддержка преданных партии американцев, которые готовы забыть о предвыборных обещаниях Трампа вывести США из зарубежных конфликтов.

«Лучше сейчас заплатить больше, чем гораздо больше позже, — говорит Пол Хир о росте цен на бензин в США. — Нам меньше всего нужно, чтобы еще одна страна в этом регионе получила ядерное оружие, так что это цена, которую приходится заплатить».

Согласно недавнему опросу университета Quinnipiac, 86% республиканцев поддерживают военные действия США в Иране; 80% одобряют то, каким образом Трамп ими руководит. Среди всех зарегистрированных избирателей эти показатели снижаются до 39% и 34% соответственно.

Демократы в целом выступают против практически всех действий Трампа с момента его возвращения в Белый дом. Однако теперь, похоже, и независимые избиратели начинают отворачиваться от президента США.

Именно поддержка независимых избирателей была одним из ключевых факторов победы Трампа на выборах 2024 года.

Если текущая политическая динамика не изменится, негативное отношение независимых избирателей может способствовать возможному поражению его партии на выборах в ноябре.

