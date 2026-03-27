Белорус пришел к врачу с требованием выписать ему препараты, которые назначил ИИ-бот 27.03.2026, 22:53

Что было дальше.

В мире люди все чаще обращаются к искусственному интеллекту по медицинским вопросам, не отстают и белорусы, особенно молодежь. Заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская рассказала изданию «Гомельская правда» о подобных случаях.

— С появлением интернета наши люди любят лечиться у «доктора Гугла» и «медсестры Яндекс». Теперь к ним присоединился «интерн GPT», который всегда выслушает, бесплатно посочувствует и никогда не осудит, — рассказала Ирина Лисогурская.

По ее словам, люди обращаются к ИИ за диагнозом по нескольким причинам:

— Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, анонимно. Пойти к врачу и поведать о своей проблеме страшно. А когда никто не узнает твою личность, можно больше рассказать о себе. В-третьих, не надо ждать очереди. Сейчас к любому толковому специалисту запись, а тут моментально отвечают.

Психолог отмечает, что в этом и кроется главная опасность. Когда человек обращается к доктору, тот подбирает лечение с учетом возраста, пола, анамнеза и темперамента пациента. Искусственный интеллект этого не делает — у него есть некие базовые рекомендации, которые даются всем подряд, но они могут принести больше вреда, чем пользы.

— У нас был случай, когда за помощью обратился взрослый человек. Специалист его выслушал, поговорил и назначил таб­летки. После этого пациент достал распечатку с рекомендациями чат-бота и заявил, что его лечат неправильно, а искусственный интеллект знает лучше. Он настаивал на том, чтобы мои коллеги выписали препараты, которые посоветовала нейросеть. А они ведь не случайно рецептурные и просто так их не купить, — рассказала медик.

Был также случай, когда в одной из гомельских больниц жена пациента давала указания, как лечить мужа. Женщина принесла в реанимацию распечатки с советами от нейросети и утверждала, что именно таким способом можно полностью избавить ее супруга от всех недугов.

Психолог с сожалением отметила: сейчас многие слепо верят тому, что говорит им машина, и пытаются навязать это мнение врачам.

