Infiniti представила новый кросс-купе QX65 27.03.2026, 23:10



Модель получила стильный дизайн, богатое оснащение и полный привод.

Премиальный бренд Infiniti представил новый кросс-купе Infiniti QX65.

QX65 построен на базе Infiniti QX60, но получил более эмоциональный и спортивный дизайн в стиле, названном Artistry in Motion. Передняя часть выделяется трехмерной решеткой радиатора с подсвеченным логотипом и разделенной оптикой: дневные ходовые огни расположены отдельно от основных фар. Дополнительный эффект создает система световой анимации, которая проецирует узоры на землю.

Силуэт кросс-купе формирует наклонная крыша и динамичное лобовое стекло, что почти не повлияло на пространство в салоне — запас над головой пассажиров второго ряда уменьшился всего на 15 мм. Автомобиль получил колеса диаметром до 21 дюйма, сплошную LED-полоску задних фонарей и компактный спойлер.

Габариты почти повторяют QX60: длина составляет 5,04 м, но QX65 на 10 мм длиннее и при этом является только пятиместным. От третьего ряда отказались в пользу дизайна, что повлияло и на объем багажника, который стал меньше по сравнению с базовой моделью.

Интерьер почти полностью заимствован у QX60, но с акцентом на комфорт и технологии. В стандарте — цифровая панель приборов и мультимедийная система с интеграцией Google Maps, Google Assistant и магазина приложений. Также предусмотрены подогрев сидений, панорамная крыша, беспроводная зарядка и аудиосистема.

В версии Sport добавляются премиальные материалы, вентиляция сидений и более мощная аудиосистема Klipsch с 16 динамиками, а топовая комплектация Autograph получает кожаный салон с массажем, проекционный дисплей и аудиосистему на 20 динамиков с функцией индивидуального звучания для водителя.

Под капотом — 2,0-литровый турбодвигатель на 268 л.с., который работает с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все версии оснащаются полным приводом и могут буксировать до 2,7 тонны. В будущем ожидается появление более мощного V6 и, вероятно, спортивной модификации Red Sport.

Среди технологий безопасности — комплекс ProPILOT Assist, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и система удержания в полосе. В топовой версии доступна система ProPILOT Assist 2.1, которая позволяет движение по трассе без рук на руле.

Производство модели стартует на заводе в США, а продажи начнутся уже летом. Стартовая цена составит от $53990, что делает QX65 немного дороже предшественника.

