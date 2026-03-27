Трамп объявил новый частичный шатдаун в США чрезвычайной ситуацией

Опубликован меморандум.

Новая частичная приостановка работы подразделений Министерства внутренней безопасности (МВБ, DHS) США, продолжающийся шестую неделю, является «беспрецедентной чрезвычайной ситуацией», следует из меморандума президента США Дональда Трампа, он размещен на сайте Белого дома.

«Вызванное демократами прекращение работы министерства внутренней безопасности продолжается уже шестую неделю, система воздушных перевозок Америки достигла критической точки. Это беспрецедентная чрезвычайная ситуация», — говорится в меморандуме.

Трамп добавил, что из-за демократов, которые «отдают приоритет нелегальным мигрантам», более 60 тыс. сотрудников Администрации транспортной безопасности (TSA, входит в структуру DHS) остались без зарплаты. Около 500 уже уволились, а тысячи берут больничные, подчеркнул президент.

По словам президента США, если демократы в конгрессе не обеспечат сотрудникам TSA достойную оплату, его администрация вмешается. «Как президент Соединенных Штатов, я определил, что эти обстоятельства представляют собой чрезвычайную ситуацию, угрожающую национальной безопасности», — говорится в меморандуме.

Трамп поручил главе МВБ Маркуэйну Маллину и бюджетному управлению выделить средства на выплаты сотрудникам TSA, а после возобновления финансирования — скорректировать счета, чтобы обеспечить бесперебойную работу ведомства.

