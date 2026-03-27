Антонио Бандерас покинул Голливуд

Антонио Бандерас покинул Голливуд
Антонио Бандерас

Именитый актер вернулся в родную Малагу, где нашел новый смысл жизни в театре.

65-летний испанский актер Антонио Бандерас рассказал, что пережитый инфаркт стал для него переломным моментом и заставил переосмыслить приоритеты и покинуть Голливуд ради родной Малаги. Об этом пишет Page Six.

После проблем со здоровьем он отказался от роскошной жизни между США и Великобританией.

Актер продал частный самолет, бросил курить и вернулся в Малагу, где приобрел собственный театр.

«Мой инфаркт стал для меня серьезным предупреждением. Он изменил мой взгляд на жизнь», - поделился актер.

По словам Бандераса, именно после этого он осознал, что его истинное призвание — театр.

Сегодня артист живет вместе с партнершей Николь Кимпел, занимается ресторанным бизнесом и развивает свой некоммерческий театр Teatro del Soho, который стал главным делом его жизни.

«Столкнувшись со смертью, я понял, что на самом деле я театральный актер… Я никогда не был таким счастливым», - подвел итог он.

Ирина Халил
Владимир Пастухов
Петр Олещук
Леонид Невзлин