Антонио Бандерас покинул Голливуд

Антонио Бандерас покинул Голливуд6
- 27.03.2026, 23:30
Именитый актер вернулся в родную Малагу, где нашел новый смысл жизни в театре.
65-летний испанский актер Антонио Бандерас рассказал, что пережитый инфаркт стал для него переломным моментом и заставил переосмыслить приоритеты и покинуть Голливуд ради родной Малаги. Об этом пишет Page Six.
После проблем со здоровьем он отказался от роскошной жизни между США и Великобританией.
Актер продал частный самолет, бросил курить и вернулся в Малагу, где приобрел собственный театр.
«Мой инфаркт стал для меня серьезным предупреждением. Он изменил мой взгляд на жизнь», - поделился актер.
По словам Бандераса, именно после этого он осознал, что его истинное призвание — театр.
Сегодня артист живет вместе с партнершей Николь Кимпел, занимается ресторанным бизнесом и развивает свой некоммерческий театр Teatro del Soho, который стал главным делом его жизни.
«Столкнувшись со смертью, я понял, что на самом деле я театральный актер… Я никогда не был таким счастливым», - подвел итог он.