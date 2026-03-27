Иран развернул китайские суда у Ормузского пролива
- 27.03.2026, 23:41
- 6,878
Ранее Тегеран объявил о полном закрытии пролива.
Контейнеровозы CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean, принадлежащие китайской государственной компании Cosco Shipping, развернулись перед входом в Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные MarineTraffic и информацию экипажей судов.
По словам владельцев контейнеровозов, через пролив пропускают только суда, доставляющие в Иран товары повседневного спроса, автомобили, одежду и фармацевтическую продукцию.
Ранее Тегеран разрешил пройти через Ормузский пролив четырем судам с зерном, которые направлялись в Персидский залив после почти трехнедельного ожидания в Оманском заливе.
Эти суда разгрузились в иранском порту Бандар-Имам-Хомейни, где около трёх четвертей обрабатываемых грузов составляют импортные зерновые, преимущественно из России и Южной Америки.