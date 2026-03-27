Россия столкнулась с сильнейшим в истории кризисом экспорта нефти 3 27.03.2026, 23:54

Из-за ударов ВСУ по балтийским портам РФ.

Российские нефтяные компании уведомили покупателей о возможном объявлении форс-мажора по поставкам нефти через балтийские порты Приморск и Усть-Луга, сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.

Два крупнейших нефтеналивных порта, из которых в марте выходили не менее двух танкеров ежедневно, с начала недели трижды попадали под налеты БПЛА. Приморск мощностью 1 млн баррелей в сутки приостановил погрузку нефти 22 марта после того, как в порту возник пожар на топливных резервуарах.

25 марта балтийские порты ‌вновь подверглись атакам, но пострадала только Усть-Луга мощностью 700 тысяч баррелей в сутки. В пятницу Усть-Луга в очередной ‌раз была атакована БПЛА, и пожар на терминалах порта и транспортной инфраструктуре продолжается, рассказали источники Reuters.

В результате остановки двух портов оказалось парализовано около 40% российского нефтяного экспорта, что стало крупнейшим сбоем нефтяных поставок в современной истории страны, пишет агентство.

Приморск возобновил перевалку нефти 26 марта, но продолжает работать на сниженной мощности из-за повреждений, рассказали источники Reuters. Усть-Луга, через которую за рубеж вывозятся также уголь и удобрения, выпустила официальное уведомление о приостановке отгрузки нефти, не указав сроков возобновления экспорта. По словам одного из источников Reuters, поставки нефти из порта, запланированные на середину апреля, до сих пор не согласованы.

«Это самая серьезная угроза экспорту российской нефти и нефтепродуктов с начала войны», — констатирует аналитик нефтегазового сектора Борис Аронштейн. — Продуманность, масштаб и направленность атак, а также время их осуществления — все это вместе привело к эффекту, который я лично не могу вспомнить за более чем четыре года войны». По оценкам Аронштейна, пострадало до 50% морского нефтяного экспорта, который составляет 3,5-4 млн баррелей в день.

Из-за атаки БПЛА в Усть-Луги приостановил работу газовый комплекс «Новатэка», который перерабатывает газовый конденсат в нафту, керосин и мазут. Экспорт нафты с завода приостановлен, сказали источники Reuters, а сроки его восстановления неизвестны.

Удары украинских беспилотников по портам могут оказать значительное влияние на доходы России от экспорта нефти, которые используются для финансирования войны, а также частично компенсировать временную отмену санкций США, пишут аналитики американского Института изучения войны. На неделе, предшествовавшей ударам, нефтяной экспорт принес РФ $2,45 млрд — рекордную сумму с апреля 2022 года, а по сравнению с концом февраля эти доходы подскочили на 120% вслед за ценами на российский сорт Urals, который в Индии впервые стал стоить дороже $120 за баррель.

Судя по всему, и в Усть-Луге, и в Приморске серьезно пострадали сами терминалы и, прежде всего, нефтехранилища, отмечает военный аналитик Ян Матвеев: «Главный вопрос — насколько сильно повреждена портовая инфраструктура для перевалки нефти и нефтепродуктов… Если повреждено само оборудование, это может привести к серьезной задержке в отгрузке нефти и топлива».

