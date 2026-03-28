Netflix повысил цены

5
  • 28.03.2026, 1:46
  • 4,380
Сколько теперь придется выложить за подписку.

Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix повысил цены на все виды подписок с 26 марта.

Со вчерашнего дня действуют следующие цены:

подписка с рекламой - 8,99 доллара в месяц (вместо 7,99 доллара);

стандартный тариф - 19,99 доллара в месяц (ранее 17,99 доллара).

Premium - 26,99 доллара в месяц (ранее 24,99 доллара).

«Наш подход остается неизменным: мы продолжаем предлагать широкий выбор цен и тарифных планов, чтобы удовлетворить разнообразные потребности, и по мере того, как мы предоставляем нашим подписчикам больше преимуществ, мы обновляем наши цены, чтобы иметь возможность инвестировать в качественные развлечения и улучшать их опыт», заявили в Netflix.

Повышение цен коснется как существующих, так и новых подписчиков. Последние увидели новые цены со вчерашнего дня.

Для существующих подписчиков повышение цен будет происходить в течение следующих нескольких недель. Они получат уведомления по электронной почте за месяц до вступления в силу новых цен, при этом сроки будут зависеть от расчетного периода каждого отдельного лица.

