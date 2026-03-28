1 апреля 2026, среда, 0:09
Маск присоединился к разговору Трампа с премьером Индии

4
  • 28.03.2026, 2:00
  • 2,596
Илон Маск

Участие бизнесмена говорит о его примирении с американским президентом.

Илон Маск принял участие в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендрой Моди, сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Разговор состоялся во вторник. О нем сообщил сам индийский премьер, а также посол США в Индии и специальный посланник по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. Темой обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. В ходе разговора Трамп и Моди подчеркнули стратегическую важность обеспечения судоходства через Ормузский пролив.

NYT называет «необычным» участие частного лица в телефонном разговоре лидеров двух государств во время военного кризиса. Издание приходит к выводу, что Маску удалось восстановить хорошие отношения с Трампом. Летом прошлого года между ними произошел конфликт после ухода бизнесмена из правительства, где ему было поручено сократить штат сотрудников.

Ссора Маска и Трампа произошла после критики бизнесмена в адрес «большого и прекрасного билля» — законопроекта о госрасходах и налогах. Тот заявил, что кардинально поменял свое отношение к президенту, поскольку увеличение дефицита бюджета до $2,5 трлн приведет США к банкротству. Трамп утверждал, что Маск «расстроен» потерей мандата на производство электромобилей.

Словесная перепалка в социальных сетях Truth Social и X привели к миллиардным потерям по капитализации не только на традиционных, но и на криптовалютном рынке и на связанных с Трампом и Маском криптоактивах.

Остается неясным, почему именно Маск участвовал в этом разговоре, отмечает газета, но напоминает, что его компании привлекли значительные инвестиции от суверенных фондов стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Катар. Кроме того, бизнесмен давно стремиться расширить свое коммерческое присутствие в Индии, а его компания SpaceX рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций до конца 2026 года.

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
