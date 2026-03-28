Путин назвал вторжение в Украину «праведным боем за мирную жизнь» 28.03.2026, 3:34

Диктатор РФ сделал циничное заявление.

Участники вторжения в Украину ведут «праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь», заявил Владимир Путин на концерте, посвященном юбилею Росгвардии. «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», — сказал Путин.

Он также подчеркнул необходимость усиления защиты энергетической и стратегической инфраструктуры, указав, что под охраной Росгвардии находятся «объекты стратегической инфраструктуры, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах», от которых зависит «государственное управление, развитие экономики и стабильное энергоснабжение». Отдельно Путин поблагодарил сотрудников Росгвардии, воюющих против Украины, и призвал минимизировать ущерб от «диверсионных и враждебных действий». «А главное — защитить жизнь, здоровье наших людей. Прошу уделить этому самое серьезное внимание», — сказал он.

Заявление Путина о «безопасной жизни» для будущих поколений прозвучало на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в России из-за развязанной им войны в Украине. Согласно статистике Росстата, которую ранее привел сам Путин, в январе 2026 года ВВП России снизился на 2,1% по сравнению с январем 2025 года, промышленное производство — на 0,8%, а федеральный бюджет за январь–февраль получил дефицит в 3,5 трлн рублей.

Это первое падение ВВП с 2023 года. В прошлом году рост экономики замедлился почти впятеро — до 1%. Из 28 основных отраслей промышленности в минусе год завершили 21: добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%, металлургия — на 2,1%, производство продуктов питания упало впервые за 15 лет. На текущий год власти изначально закладывали рост более 2%, затем снизили прогноз до 1,3%. Однако, по данным Bloomberg, Минэкономразвития рассматривает возможность его сокращения до 0,7% и готовит секвестр бюджета.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 5,65 трлн рублей, однако немецкая разведка считает, что реальная «дыра» еще больше — 8,01 трлн рублей. Ситуацию усугубляют рекордные военные расходы. В 2026 году на «национальную оборону» заложено 12,9 трлн рублей — 29,3% всех расходов бюджета, что превышает годовые траты 62 субъектов РФ. Вместе с силовым блоком расходы достигают 17 трлн рублей.

