Почему Хаменеи не появляется на публике?
- 28.03.2026, 5:08
- 7,822
В Иране объяснили «исчезновение» нового верховного лидера.
Представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за соблюдения мер безопасности.
Об этом сообщает CNN.
По словам Бахрейни, несмотря на отсутствие Хаменеи на публике, он продолжает выполнять свои обязанности.
«Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами», - пояснил представитель Ирана при ООН.