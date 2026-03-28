1 апреля 2026, среда, 0:09
Почему Хаменеи не появляется на публике?

  • 28.03.2026, 5:08
Моджтаба Хаменеи

В Иране объяснили «исчезновение» нового верховного лидера.

Представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за соблюдения мер безопасности.

Об этом сообщает CNN.

По словам Бахрейни, несмотря на отсутствие Хаменеи на публике, он продолжает выполнять свои обязанности.

«Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами», - пояснил представитель Ирана при ООН.

