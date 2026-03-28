Зеленский: Даты следующих трехсторонних переговоров с США и РФ пока не назначены

Зеленский: Даты следующих трехсторонних переговоров с США и РФ пока не назначены2
- 28.03.2026, 6:52
- 1,868
Президент Украины объяснил, что этому препятствует.
Даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока не назначены. Об этом сказал 27 марта президент Владимир Зеленский в интервью, которое показали в телемарафоне «Єдині новини».
«Мы ежедневно общаемся с американской стороной, наша переговорная группа ведет переговоры со своими визави, но у нас возникают сложности… Создается ощущение, что мы — посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Потому что мы готовы встречаться где угодно, желательно в трехстороннем формате, но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока… американцы из-за мер безопасности не выезжают за границу. Мы работаем над тем, чтобы встречи состоялись, чтобы они прошли где-нибудь у нас, в Европе, Турции, Швейцарии, на Ближнем Востоке — где угодно. Пока что это так. Пока что нет даты», — сказал глава украинского государства.