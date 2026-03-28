1 апреля 2026, среда, 0:09
Рубио ответил на данные об отправке на Ближний Восток оружия для ВСУ

  • 28.03.2026, 7:24
Марко Рубио

По его словам, «этого пока не произошло».

США распоряжаются своим оружием, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности, и могут отправить его также на Ближний Восток, заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами.

Политика попросили прокомментировать сообщения о том, что США собираются перенаправить часть оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

«Нет, этого пока не произошло. Пока ничего не перенаправлялось, но могло бы. Честно говоря, это не перенаправленные вооружения. Это наше оружие. Это продажи. Это военные продажи через PURL, оплаченные НАТО», — ответил Рубио.

Рваная тряпка для Лукашенко
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
Новый сигнал от США
Реальность гораздо сложнее
