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Трамп намерен дать Ормузскому проливу свое имя

49
  • 28.03.2026, 8:35
  • 10,404
Трамп намерен дать Ормузскому проливу свое имя
Дональд Трамп

Американский лидер подчеркнул, что оговорился не случайно.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме в Майами допустил возможность переименования Ормузского пролива, что вызвало активное обсуждение в политических кругах и соцсетях.

Об этом сообщает New York Post.

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант изменения названия Ормузского пролива после установления контроля над ним.

Контроль над проливом — приоритет

По информации источников NYT, вопрос контроля над Ормузским проливом занимает ключевое место в повестке Трампа. Эта тема, как отмечается, обсуждается в контексте усиления влияния США в регионе.

Что сказал Трамп

Во время выступления на форуме саудовских инвесторов Трамп публично затронул тему переименования.

Прямая речь Трампа: «Они должны разблокировать пролив Трампа – то есть Ормузский, – сказал он, добавив: – Простите, какая досада... Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: он оговорился – случайно сказал. Нет, со мной не бывает случайностей, не слишком много».

Реакция и обсуждение идеи

Ранее идея переименования пролива уже обсуждалась в социальных сетях среди сторонников американского президента.

По данным источников NYT, в случае реализации планов в регионе Трамп может рассмотреть варианты названия «Американский пролив» или «пролив Трампа».

Возможные варианты названия

Источники утверждают, что в случае достижения поставленных целей в регионе администрация США действительно может вернуться к вопросу смены названия стратегически важного водного пути.

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