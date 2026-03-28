Делегация США подарила депутатам РФ носки с Трампом

Делегация США подарила депутатам РФ носки с Трампом8
- 28.03.2026, 9:12
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Детали странной встречи.
Российский депутат Сергей Делягин сообщил, что делегация Конгресса США во время встречи с представителями Госдумы РФ вручила им необычные подарки, включая носки с изображением президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Во время встречи делегации Конгресса Соединенных Штатов с российскими «парламентариями» стороны обменялись символическими презентами.
По словам Делягина, американцы передали депутатам носки с изображением Дональда Трампа.
Как отметил российский депутат, среди подарков также был личный жетон, переданный одной из участниц делегации — конгрессвумен-республиканкой Анной Паулиной Луной.
Ответ российской стороны
В ответ представители Госдумы подготовили собственный подарок. Вице-спикер Борис Чернышов передал открытку с подписями участников исторического космического проекта «Союз-Аполлон». По словам Делягина, этот жест вызвал у американской стороны положительную реакцию.
В состав российской делегации вошли Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Александр Чернышов. Все они находятся под санкциями США за поддержку оккупации Крыма и участие в войне против Украины. Несмотря на ограничения, Госдепартамент разрешил им въезд в страну.
Организатор встречи Анна Паулина Луна заявила, что визит был согласован с Госдепартаментом США для обсуждения «мирных переговоров».
При этом она является соавтором законопроекта, предусматривающего прекращение военной помощи Украине.