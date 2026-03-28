закрыть
8 июля 2026, среда, 1:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Многочисленные попадания: в российском Ярославле дроны атаковали НПЗ

7
  • 28.03.2026, 9:47
  • 9,430
Многочисленные попадания: в российском Ярославле дроны атаковали НПЗ

Вспыхнул пожар.

В ночь на 28 марта взрывы раздавались в Ярославльской области РФ. Там под ударами дронов оказался Ярославский НПЗ: зафиксированы неоднократные попадания, пишет OBOZ.UA.

После прилетов на НПЗ вспыхнул пожар. О последствиях атаки рассказали в Telegram-каналах Exilenova+ и КиберБорошно.

Что известно

Об атаке дронов на Ярославльский НПЗ (другие названия – «Ярославнефтеоргсинтез», «Славнефть-ЯНОС») в Exilenova+ впервые написали в 02:20 ночи.

«Ярославль под атакой БПЛА, в городе серия взрывов, работает ПВО», – говорилось в сообщении.

Впоследствии стало известно: прилетело именно на нефтеперерабатывающий завод, а в сети начали появляться кадры с пожаром на территории предприятия.

«Силы обороны санкционными БПЛА посетили Ярославльский нефтеперерабатывающий завод (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС), который входит в топ-5 по мощности в России и может перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год», – рассказали в Exilenova+.

На отдельных фото видно, что на территории предприятия возникло несколько очагов пожара.

Несколько очагов горения подтверждают и спутники NASA FIRMS: как пишет Falcon insight, они подтверждают поражение непосредственно на территории нефтеперерабатывающего завода.

В OSINT-сообществе «КиберБорошно» сообщили о «многочисленных попаданиях дронов FP-1 по Ярославскому НПЗ».

В сообществе также, проанализировав видео, пришли к выводу: дроны выбрали не прямой маршрут, а зашли с северо-западной стороны, пролетев через весь город.

«В результате атаки наблюдается горение в трех отдельных зонах, в частности: (1) горение нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки; (2) горение газов в результате попадания в технологическую установку или эстакаду. Поскольку факельное хозяйство находится вне кадра, его штатная работа, которая могла бы визуально напоминать подобное горение газов, в данном случае исключается; (3) резервуарный парк готовой продукции и промежуточных компонентов производства. Из-за отсутствия достаточного количества кадров с разных ракурсов сложно точно идентифицировать, какие именно установки были поражены», – указано в сообщении.

Местный губернатор Михаил Евраев тем временем о горящем НПЗ не упомянул ни словом. Около 05:30 он заявил, что над регионом якобы было «нейтрализовано» более 30 беспилотников.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский